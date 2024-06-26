Белоусов в разговоре с Остином указал на опасность поставок оружия ВСУ

Белоусов в беседе с Остином указал на опасность эскалации конфликта на Украине

Фото: РИА «Новости»

Главы министерств обороны России и США Андрей Белоусов и Ллойд Остин обменялись мнениями по поводу конфликта на Украине и ряду других вопросов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Телефонный разговор состоялся во вторник, 25 июня, по инициативе американской стороны.

«Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ», — отметили в ведомстве.

Ранее Белоусов завил, что инициатива в зоне проведения специальной военной операции полностью находится на стороне Вооруженных сил России. Министр подчеркнул, что российским военным удается последовательно снижать потенциал противника.

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