Белоусов в разговоре с Остином указал на опасность поставок оружия ВСУ

Главы министерств обороны России и США Андрей Белоусов и Ллойд Остин обменялись мнениями по поводу конфликта на Украине и ряду других вопросов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Телефонный разговор состоялся во вторник, 25 июня, по инициативе американской стороны.
«Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ», — отметили в ведомстве.
Ранее Белоусов завил, что инициатива в зоне проведения специальной военной операции полностью находится на стороне Вооруженных сил России. Министр подчеркнул, что российским военным удается последовательно снижать потенциал противника.