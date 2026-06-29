Восстановительные работы в музее «Самбекские высоты» завершат к 1 ноябрю

Началось восстановление атакованного беспилотниками музея «Самбекские высоты» под Таганрогом, работы завершатся к 1 ноябрю. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в телеграм-канале .

По его информации, специальная комиссия Минкульта и Минстроя Ростовской области оценила объемы восстановительных работ и до конца недели подготовит необходимую документацию. Слюсарь сообщил, что к работе подключились сотрудники музея и волонтеры. Коммерческие предприятия выделили спецтехнику и организовали вывоз мусора.

«По оценкам специалистов, ремонт здания и внутренних помещений может завершиться до 1 ноября. Мы сделаем все возможное, чтобы музей возобновил работу раньше», — сказал глава региона.

Военно-исторический комплекс «Самбекские высоты» находится в девяти километрах от Таганрога и 48 километрах от Ростова-на-Дону. Украинский беспилотник 27 июня ударил по основному зданию музея. Пострадали 12 человек.