ВСУ ударили по военному музею «Самбекские высоты» в Ростовской области

При атаке ВСУ на музей «Самбекские высоты» под Ростовом-на-Дону пострадали люди

Беспилотник ВСУ ударил по территории народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

По предварительной информации, пострадали люди, им оказывают медицинскую помощь, отметил губернатор. На месте работают сотрудники экстренных служб.

«Детонации и пожара не зафиксировано», — добавил Слюсарь.

Музейный комплекс расположен на площади 14 гектаров, содержит Мемориал Славы, самый современный в Ростовской области музей «Дон в Великой Отечественной войне», выставку техники и храм.

Ранее в Севастополе в результате атаки беспилотника ВСУ сгорел музей-панорама «Оборона Севастополя». Часть фрагментов полотна уцелела, петрозаводские программисты создали цифровой двойник шедевра, который может стать основой для восстановления.