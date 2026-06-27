При ударе ВСУ по музею «Самбекские высоты» под Ростовом пострадали 12 человек

При ударе ВСУ по музею «Самбекские высоты» в Ростовской области пострадали 12 человек. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в «Максе» .

Всех раненых доставили в больницу, двое от госпитализации отказались, 10 госпитализировали. Удар был направлен на основное зданию военно-исторического музея, в котором находится информационно-выставочный центр. Экспозиция музея, предварительно, не пострадала.

Слюсарь подчеркнул, что атака на музей, особо значимый для сердца каждого жителя Ростовской области — акт особого цинизма со стороны украинских военных.

«Враг ударил по самому ценному — по нашему памятнику, народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге наших предков, советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году», — отметил губернатор.

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