Восемь дронов ВСУ сбили в Курской области | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 04:40 Восемь дронов ВСУ сбили в Курской области РИА «Новости»

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Восемь украинских беспилотников самолетного типа сбили ночью в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщило региональное правительство.

«При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним. Сообщить о находке можно по телефону 112», — говорится в сообщении.

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Областные власти также поблагодарили российских зенитчиков за службу.

В воскресенье, 12 мая, украинский дрон сбили в районе Симферополя. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В тот же день силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники самолетного типа над Брянской областью. Никто из людей не пострадал, разрушений не зафиксировали.

Ранее немецкий депутат раскритиковал предложение сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной системами ПВО с территории стран НАТО. По его словам, такая инициатива втянет Германию в конфликт, что очень опасно и безответственно.