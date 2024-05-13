Восемь дронов ВСУ сбили в Курской области | 360°

13 мая 2024, 04:40
Восемь дронов ВСУ сбили в Курской области
Восемь украинских беспилотников самолетного типа сбили ночью в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщило региональное правительство.
«При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним. Сообщить о находке можно по телефону 112», — говорится в сообщении.
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Областные власти также поблагодарили российских зенитчиков за службу.
В воскресенье, 12 мая, украинский дрон сбили в районе Симферополя. Обошлось без разрушений и пострадавших.
В тот же день силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники самолетного типа над Брянской областью. Никто из людей не пострадал, разрушений не зафиксировали.
Ранее немецкий депутат раскритиковал предложение сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной системами ПВО с территории стран НАТО. По его словам, такая инициатива втянет Германию в конфликт, что очень опасно и безответственно.
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