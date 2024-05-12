Украинский дрон сбили над Симферополем | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 19:28 Украинский дрон сбили над Симферополем Глава Крыма Аксенов: силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в районе Симферополя РИА «Новости»

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Беспилотник ВСУ уничтожили в районе Симферополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В районе Симферополя силы ПВО сбили вражеский БПЛА. Разрушений и пострадавших нет», — написал он.

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Аксенов призвал население соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

В ночь на 12 мая российские системы ПВО пресекли восемь попыток Украины совершить террористические акты с применением оперативно-тактических ракет «Точка-У».

По данным Минобороны, российские военные ранее ликвидировали пять безэкипажных катеров ВСУ в районе Крымского полуострова.

Кроме того, средства ПВО сбили самолет Су-27 ВС Украины, уничтожили 23 беспилотника и семь снарядов РЗСО HIMARS американского производства.