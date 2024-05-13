В Германии раскритиковали идею сбивать российские ракеты силами НАТО | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 01:48 В Германии раскритиковали идею сбивать российские ракеты силами НАТО Tagesspiegel: лидер СДПГ осудил идею сбивать ракеты РФ над Украиной ПВО альянса РИА «Новости»

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Депутаты бундестага, предложившие сбивать российские ракеты и дроны над Украиной системами противовоздушной обороны с территорий натовских стран, повели себя безответственно. Об этом в интервью изданию Tagesspiegel заявил глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених.

«Желание защитить воздушное пространство Украины посредством операции НАТО означает отказ от принципа, согласно которому мы не хотим активно вмешиваться в войну», — заявил политик.

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По его словам, подобные предложения являются «безответственными и чрезвычайно опасными».

В этом случае Германия стала бы страной конфликта, что потребовало бы получения мандата бундестага. Он добавил, что фракция СДПГ на такое не согласится.

Политик посоветовал депутатам прекратить такие дебаты, причем не только представителям правящей партии, но также лидерам коалиции и оппозиции.

Ранее Белый дом сообщил, что в США отсутствует информация о вероятном нецелевом использовании переданной Украине военной помощи.