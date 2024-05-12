Власти Брянской области сообщили об отсутствии пострадавших после атаки ВСУ | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 08:46 Власти Брянской области сообщили об отсутствии пострадавших после атаки ВСУ Богомаз: в ходе атаки БПЛА ВСУ на Брянскую область никто не пострадал РИА «Новости»

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Украинские националисты утром в воскресенье попытались нанести удар по Брянской области беспилотниками самолетного типа, дроны сбили силы ПВО. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили их Навлинским и Брасовским районами. Разрушений и пострадавших нет», — написал он.

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Богомаз добавил, что на место ЧП выехали экстренные и оперативные службы. Он поблагодарил подразделения ПВО за качественную работу.

Утром 12 мая ВСУ также нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области. В результате атаки без электричества остались жители сел Масловая Пристань, Безлюдовка, Новая Таволжанка и Графовка, заявлял губернатор Вячеслав Гладков. Экстренные бригады приступили к ремонту энергосистемы.