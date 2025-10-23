В результате атаки БПЛА в Брянской области погибла одна женщина

Одна женщина погибла после атаки беспилотника в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

По его словам, ВСУ атаковали FPV-дроном гражданскую машину в селе Новые Юрковичи Климовского района.

«В результате террористической атаки, к сожалению, погибла женщина, которая была за рулем автомобиля», — сказал глава региона.

Ранее Александр Богомаз заявил, что украинские боевики с разрешения Запада стали сильнее терроризировать гражданское население Брянской области. По его словам, так ВСУ обнажили свою фашистскую сущность. Западные страны не только не препятствуют их вопиющей деятельности, но и подталкивают на новые удары. Противник с каждым днем ведет себя жестче, усиливая обстрелы и атаки.

Ранее средства ПВО отразили атаку 58 дронов в течение четырех часов. Большую часть беспилотников сбили над Брянской областью.