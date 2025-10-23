Почти 140 украинских беспилотников сбили над Россией ночью 23 октября

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 139 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 56 дронов сбили над Белгородской областью, 22 — над Брянской, 21 — над Воронежской, 14 — над Рязанской, 13 — над Ростовской.

Также четыре беспилотника уничтожили над Крымом, по два над Калужской, Орловской, Волгоградской и Тамбовской областями, один — над Курской областью.

Ранее в Брянской области в результате атаки БПЛА погибла женщина, сообщал глава региона Александр Богомаз. По его словам, в селе Новые Юрковичи ВСУ FPV-дроном атаковали гражданскую машину.

Днем ранее вице-адмирал Владимир Цимлянский предупредил россиян о росте угрозы ударов по жилым массивам и объектам критической инфраструктуры украинскими беспилотниками.