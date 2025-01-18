Восемь беспилотников сбили над Крымом
Российские военные ликвидировали над полуостровом Крым восемь беспилотников ВСУ. Об этом сообщили пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, над территорией Крыма с 20:00 до 21:00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.
Днем в субботу, 18 января, украинские боевики атаковали Белгородскую область. В результате взрыва FPV-дрона в селе Никольское загорелся жилой дом. Ранее беспилотник ВСУ ранил женщину и годовалого ребенка в белгородском селе Зозули. Пострадавшая семья ехала по машине.
Ночью российские системы ПВО перехватили 46 украинских беспилотников над Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Тульской и Воронежской областями.
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