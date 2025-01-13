Украинский дрон ранил женщину и ребенка в белгородском селе Зозули

Запущенный украинскими боевиками беспилотник ударил по машине в селе Зозули Белгородской области. Ранения различной степени тяжести получили женщина и годовалый ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков .

Он добавил, что пострадавших забрали прибывшие на место специалисты скорой медицинской помощи. Медики доставили женщину и ребенка в больницы Белгорода. Попавшую под удар беспилотника машину сильно посекли осколки.

Гладков подчеркнул, что это не единственные пострадавшие в результате атаки со стороны украинских боевиков. Упавший на частный дом беспилотник в селе Лозовое ранил женщину, которая самостоятельно добралась до больницы. Врачи диагностировали у пострадавшей минно-взрывную травму, но от госпитализации она отказалась.

В минувшее воскресенье, 12 января, украинский беспилотник атаковал автомобиль около белгородского села Дунайка. Как сообщил Гладков, прибывшие на место врачи забрали в больницу женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями лица. После с такими же травмами к врачам обратился муж пострадавшей.