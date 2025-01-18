Белгородский район Белгородской области подвергся атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В селе Никольское в результате детонации FPV-дрона загорелась кровля жилого дома — пожарными расчетами возгорание ликвидировано», — написал он.
По предварительной информации, пострадавших нет. Однако домовладение получило значительные повреждения. На место прибыли сотрудники оперативных служб.
Жилой дом в Белгородской области почти полностью выгорел после атаки дрона
Настоятель храма Александра Невского посетил Семейный центр в Дмитрове
Момент падения Range Rover в Фонтанку в Санкт-Петербурге попал на видео
Появились кадры падения машины в Обводной канал в Санкт-Петербурге
Владислав Третьяк получил награду «Отличник физической культуры и спорта»
Выпускник Дмитровского техникума рассказал студентам о службе в зоне СВО
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте