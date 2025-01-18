Жилой дом в Белгородской области почти полностью выгорел после атаки дрона

Губернатор Гладков: жилой дом в селе Никольское загорелся после удара БПЛА

Белгородский район Белгородской области подвергся атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По предварительной информации, пострадавших нет. Однако домовладение получило значительные повреждения. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

«В селе Никольское в результате детонации FPV-дрона загорелась кровля жилого дома — пожарными расчетами возгорание ликвидировано», — написал он.

Ранее украинский беспилотник ранил женщину и годовалого ребенка в белгородском селе Зозули. Дрон ударил по машине. Пострадавших экстренно госпитализировали.

Сбитый над Белгородом беспилотник ВСУ повредил остекление в нескольких квартирах. Дроны атаковали три населенных пункта в регионе.