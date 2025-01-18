Почти 50 беспилотников уничтожили за ночь над территорией России

Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 46 украинских беспилотников над Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Тульской и Воронежской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 18 беспилотников сбили над Брянской областью, 11 — над Курской, семь — над Калужской, пять — над Тульской, три — над Белгородской и два — над Воронежской.

Днем ранее пожар возник на территории предприятия после атаки дрона ВСУ в городе Людиново в Калужской области. Губернатор Владислав Шапша отмечал, что в результате ЧП обошлось без жертв.

В Лискинском районе Воронежской области вводили режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на нефтебазе, возникшем в результате налета вражеских беспилотников. Площадь возгорания достигала 2800 квадратных метров.