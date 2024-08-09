Подмосковные медики осмотрели детей и взрослых, прибывших из Курской области

Врачи Клинской и Пушкинской больниц в Подмосковье осмотрели детей и взрослых, которые прибыли из Курской области. Об этом сообщили в областном Минздраве.

«Врачи наших больниц осмотрели пациентов в пунктах временного размещения. Всего они провели осмотр 323 детей и 54 взрослых. Для проведения осмотров были направлены врачи-педиатры, врачи-терапевты и фельдшеры», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По результатам осмотра некоторых юных пациентов отправили в стационар, уточнил глава ведомства.

Ранее появилась информация, что для помощи пострадавшим под Курском направили семь бригад скорой и 22 медика. По последним данным Минздрава РФ, из-за атаки ВСУ в регионе пострадали 66 человек, девять из них — дети. В больницах остаются 38 раненых. Пациентам оказывают всю необходимую помощь, работу координирует Федеральный центр медицины катастроф.