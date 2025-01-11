ВС России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Шевченко в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По ее данным, расположенный в 10 километрах от Красноармейска поселок освободила российская группировка войск «Центр».

«В результате решительных действий подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Шевченко», — отметили в пресс-службе.

За сутки средства ПВО нейтрализовали пять ракет, выпущенных из систем HIMARS, и 181 дрон самолетного типа.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что военные зашли на окраины села Ясеневое на западе ДНР. Населенный пункт располагается северо-западнее Курахова. На территории села начались бои, в районе села Славянка ВС России освободили около 10 квадратных километров территории.