Подпольщик Лебедев: в сторону 95-го квартала, где жил Зеленский, нанесли удар

В Кривом Роге в направлении микрорайона «95-й квартал», где когда-то жил президент Украины Владимир Зеленский, нанесли удар. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, зафиксированы два прилета в Кривом Роге. Конкретные координаты ударов неизвестны, пока есть только направление.

«Ориентировочно — в микрорайон „95-й квартал“, в котором когда-то жил Зеленский», — рассказал подпольщик.

Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 28 ударов по военным объектам на Украине. Военные уничтожили инфраструктуру военных аэродромов, склады вооружения и другие объекты.