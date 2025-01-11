В Кривом Роге в направлении микрорайона «95-й квартал», где когда-то жил президент Украины Владимир Зеленский, нанесли удар. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, зафиксированы два прилета в Кривом Роге. Конкретные координаты ударов неизвестны, пока есть только направление.
«Ориентировочно — в микрорайон „95-й квартал“, в котором когда-то жил Зеленский», — рассказал подпольщик.
Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 28 ударов по военным объектам на Украине. Военные уничтожили инфраструктуру военных аэродромов, склады вооружения и другие объекты.
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