Interia: воевавший в рядах ВСУ 22-летний польский наемник погиб в ЛНР

Польский наемник, воевавший на стороне ВСУ, погиб в середине июля на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщило польское издание Interia .

В публикации уточнили, что 22-летний Томаш Сенкала участвовал в боевых действиях в составе интернационального легиона территориальной обороны Украины с прошлой осени. Наемника ликвидировали в поселке Червона Диброва 13 июля.

«В Киеве на кладбище Байково прошла церемония прощания с Томашем Марчином Сенкалой, погибшим в бою на украинской стороне», — заявили в статье.

Это уже не первый иностранный наемник, ликвидированный российскими военными с начала спецоперации. С начала мая 2024 года в Харьковской области уничтожили более 30 западных боевиков, преимущественно из Франции.

Несколько дней назад бойцы ВС РФ ликвидировали 29-летнего канадского наемника Джозефа Малика Уэдрела с позывным Элвис, примкнувшего к ВСУ.

В начале июля российские военные в Харьковской области уничтожили бразильского наемника с позывным Sierra, прибывшего в зону СВО, чтобы устроить «сафари на русских».