Более 30 иностранных наемников уничтожили в Харьковской области с начала мая

В Харьковской области с начала мая зафиксировали рост числа наемников, преимущественно из Франции. За этот период удалось уничтожить более 30 иностранных бойцов, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы Харьковской военно-гражданской администрации Евгений Лисняк.

По его словам, наемников перебросили в Харьковскую область из ДНР и Запорожья из-за активизации там российской группировки войск «Север». Он добавил, что минимум 32 из них удалось уничтожить.

Ранее российские военные ликвидировали в зоне спецоперации канадского летчика, присоединившегося к украинской армии.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в Харькове заметили новую группу из приблизительно 10 наемников, среди которых есть женщина и чернокожий.

В Праге предъявили обвинения чешскому наемнику в мародерстве в Буче и Ирпене.