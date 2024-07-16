Российские военные ликвидировали 29-летнего канадского наемника Джозефа Малика Уэдрела с позывным Элвис, примкнувшего к ВСУ, в зоне спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал TrackANaziMerc.

Канадский наемник погиб 10 июня, но только сейчас стало известно о его гибели. При этом не уточняется, при каких обстоятельствах и на каком направлении его ликвидировали.

По данным канала, Уэдрел родом из Онтарио. В молодости он окончил воздушные курсы, а позже вступил в лагерь «Воздушные кадеты» под патронажем канадских ВВС.

При этом он оказался настолько глуп, что все бросил и отправился на Украину якобы помогать в передаче гуманитарной помощи. В действительности Уэдрел вступил в ряды украинской армии.

Ранее на Украине ликвидировали наемника из Нидерландов, который присоединился к украинскому иностранному легиону. Боевик погиб 20 мая возле Часового Яра.

До этого издание Business Insider написало, что украинские власти используют иностранных наемников в качестве расходного материала.