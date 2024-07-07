В Харьковской области российские военные ликвидировали наемника из Бразилии с позывным Sierra, прибывшего в зону специальной военной операции ради устройства «сафари на русских». Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок.

«Боевик вел собственный YouTube-канал и отправился на „сафари на русских“, в том числе для контента. Обратно уехал в цинке», — написал военкор.

Об уничтожении бразильского наемника также сообщил военкор Чингис Дамбаев, написавший в своем Telegram-канале, что тот «приехал пострелять в русских на Украину <…>, но сафари не удалось».

До этого в Одесской области, как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, бойцы ВС РФ ликвидировали 18 иностранных наемников, еще 30 получили ранения.

Ранее беженец из подконтрольного ВСУ Дзержинска рассказал, что пять чернокожих наемников расстреливали окна в домах с мирными жителями. Он предположил, что боевики рассчитывали расстрелять прячущихся там людей.