Военврач ВСУ рассказал о печальной судьбе наемников после травм
Бразилец Жуниор: наемники ВСУ остаются инвалидами после службы
Контракт с Вооруженными силами Украины грозит иностранцам инвалидностью. Большинство выживших «солдат удачи» получают сильные увечья, сообщил YouTube-каналу Fala Glauber Podcast наемник из Бразилии, военный врач Адамир Ангинони Жуниор.
«Как правило, так и происходит с большинством. Теряют ногу, руку», — сказал он.
Жуниор не понаслышке знает о судьбе соотечественников, ради денег отправившихся в зону СВО. Некоторым наемникам он лично оказывал медпомощь.
ВСУ привлекают бойцов родом из Колумбии, Польши, Бразилии и других стран. Российские снаряды регулярно попадают в их базы, например, авиабомба ФАБ-1000 разнесла лагерь в Сумской области. Нередко наемники погибают из-за неуставных отношений или под дружественным огнем, как произошло в августе.