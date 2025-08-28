Военврач ВСУ рассказал о печальной судьбе наемников после травм

«Как правило, так и происходит с большинством. Теряют ногу, руку», — сказал он.

Жуниор не понаслышке знает о судьбе соотечественников, ради денег отправившихся в зону СВО. Некоторым наемникам он лично оказывал медпомощь.

ВСУ привлекают бойцов родом из Колумбии, Польши, Бразилии и других стран. Российские снаряды регулярно попадают в их базы, например, авиабомба ФАБ-1000 разнесла лагерь в Сумской области. Нередко наемники погибают из-за неуставных отношений или под дружественным огнем, как произошло в августе.