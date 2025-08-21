Российские войска ударили по базе иностранных наемников в Сумской области, около 50 колумбийских военных уничтожены. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным журналистов, ВС России нашли полигон по наводке местных жителей. Украинцы жаловались на мародерство иностранцев. Группировку перебросили из Харьковской области для помощи ВСУ в постройке оборонительных рубежей. Всего на базе проживали 100 наемников.
В результате точного попадания авиабомбы ФАБ-1000 ликвидировали около 50 колумбийцев, также не менее 30 получили ранения. Кроме того, российский удар уничтожил пункт управления беспилотниками «Дартс», с которого ВСУ атаковали Курскую область.
Ранее российские войска перехватили радиопереговоры иностранных наемников ВСУ на правом берегу Днепра. Военные говорили на польском и английском языках.
