Вооруженные силы Украины и колумбийские наемники открыли «дружественный огонь» в Сумской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

Командование ВСУ перебросило наемников для восстановления утраченных позиций под Сумами.

«Из-за низкого уровня взаимодействия уже отмечены случаи „дружественного огня“ со смежными подразделениями ВСУ», — заявил собеседник агентства.

Речь идет в том числе о 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Ранее боец с позывным Босян рассказал, что украинские военные обстреливали сослуживцев в Искре, чтобы те не сдались в плен. ВСУ использовали для этого артиллерию, минометы и дроны-камикадзе.