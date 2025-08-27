Командование Вооруженных сил Украины приняло решение перебросить в Днепропетровскую область половину 203-го батальона, состоящего из колумбийских наемников. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«В составе 203-го батальона 113-й бригады ВСУ половина личного состава состоит из граждан Колумбии», — отметили в сообщении.

Бригаду колумбийских наемников заметили рядом с поселком городского типа Покровское в Днепропетровской области.

Посольство Украины в Перу занимается вербовкой наемников с опытом военной службы через свой сайт. Их отправляют на службу в 25-ю воздушно-десантную бригаду ВСУ.

Минобороны РФ сообщило об освобождении Новогеоргиевки в Днепропетровской области. Однако Генштаб ВСУ заявил, что украинская армия якобы продолжает бои в этом населенном пункте.

Посол России в Боготе Николай Тавдумадзе ранее сообщил, что число наемников из Колумбии, отправляющихся в ряды ВСУ, остается высоким.