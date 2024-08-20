Ранения в Курской области отличаются от тех, с которыми военные медики сталкиваются в зоне СВО. Об этом военный врач с позывным Фрегат рассказал РИА «Новости» .

«Большая часть — это пулевые ранения из-за того, что идет плотный бой с противником, плотный контакт, в отличие от других направлений, где ранения были преимущественно осколочного типа», — пояснил он.

Медик также рассказал, что регулярно серьезные ранение из-за обстрелов со стороны ВСУ получают мирные жители. Военные находят людей, которые могли часами лежать на дорогах, и привозят к врачам.

Командир медицинской группы с позывным Тяжелый, работающий на Курском направлении, отметил, что военные медики «вытаскивали из рук смерти тяжелых гражданских».

Украинские боевики напали на Курскую область 6 августа. На танках и бронемашинах сотни военных прорывались к российской границе, бомбя мирные территории. Но российские военные отвечают на атаки противника. Ранее бойцы разгромили колонну ВСУ в курском приграничье управляемыми авиабомбами.

Как стало известно, президент Украины Владимир Зеленский переложил ответственность за нападение на Курскую область на западных партнеров. Он обвинил Запад в задержках поставок вооружения, а курскую операцию назвал «активной превентивной защитой».