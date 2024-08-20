«Точными ударами управляемых авиабомб ФАБ с УМПК очередная колонна украинских фашистов остановлена и частично уничтожена, потери врага уточняются», — сообщили военкоры.

Морпехи армии России ранее рассказали, как колонна украинской техники попала в засаду. Они подпустили к себе украинских боевиков на дистанцию 150-200 метров и обездвижили их минами.

Российские войска раздробили украинские подразделения в Курской области, и это стало катастрофой для ВСУ, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Группы ВСУ не могут координировать свои действия, усиливать друг друга и действовать согласованно.