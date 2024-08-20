Зеленский назвал неожиданную причину атаки на Курскую область

Зеленский: атака на Курскую область началась из-за медлительности Запада

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский переложил ответственность за нападение на Курскую область на западных партнеров, обвинив их в медлительности. Об этом сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил, что если бы партнеры допустили дальние удары по России, то не потребовалось бы начинать операцию в Курской области. Украинский лидер обвинил Запад в задержках поставок вооружения. Курскую операцию он назвал «активной превентивной защитой».

Ранее Зеленский признал большой отток населения с Украины. Президент заявил о создании нового министерства, которое будет защищать украинцев за рубежом.

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