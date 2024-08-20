Зеленский назвал неожиданную причину атаки на Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский переложил ответственность за нападение на Курскую область на западных партнеров, обвинив их в медлительности. Об этом сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале .

Зеленский заявил, что если бы партнеры допустили дальние удары по России, то не потребовалось бы начинать операцию в Курской области. Украинский лидер обвинил Запад в задержках поставок вооружения. Курскую операцию он назвал «активной превентивной защитой».

Ранее Зеленский признал большой отток населения с Украины. Президент заявил о создании нового министерства, которое будет защищать украинцев за рубежом.