Военные медики «вытаскивали из рук смерти тяжелых гражданских», получивших травмы при обстрелах украинской армии. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал командир медицинской группы с позывным Тяжелый, который выполняет задачи на Курском направлении.

«У нас масса раненых, особенно в первые дни, когда мы заехали, был поток гражданских. <…> Тяжелых, достаточно тяжелых гражданских людей мы вытащили из рук смерти благодаря нашим специалистам», — сказал он.

Военный врач объяснил, что гражданские коллеги благодарили их за помощь, потому что не часто сталкиваются с боевыми ранениями в повседневной работе.

Также Тяжелый рассказал, как к ним привезли пожилых мирных жителей, в сторону которых прилетел FPV-дрон. Пенсионеров заметили военные и оперативно отвезли к медикам. В итоге пострадавших спасли, хотя ранения были очень серьезными.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о подвиге врача медицинского пункта лейтенанта медицинской службы Руслана Велибекова. В ходе спецоперации он спас более 40 раненых бойцов. Офицер помогал как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу.