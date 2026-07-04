Освобождение Константиновки в ДНР нарушило оборонную систему украинских войск на этом участке фронта. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал полковник запаса ЛНР, военный эксперт Виталий Киселев.

По его оценке, после освобождения населенного пункта положение украинских подразделений на этом участке стало значительно сложнее, а устойчивость их обороны снизилась.

«Освобождение Константиновки рубит весь узел обороны киевской нацистской хунты. Это говорит о провальных действиях с их стороны и потере управления на данном рубеже и данном направлении», — сказал Киселев.

В пятницу президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о переходе Константиновки под контроль российской армии.

Город находится в северной части ДНР, примерно в 55 километрах от Донецка. Его значение связывали с логистикой ВСУ на краматорско-славянском направлении: через Константиновку проходит крупный железнодорожный узел, который украинская армия использовала для транзита и снабжения.