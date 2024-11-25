Более 20 украинских беспилотников уничтожили за ночь на территорией России

Российские военные ликвидировали за ночь 23 украинских беспилотника над территорией Калужской, Курской, Брянской и Белгородской областей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Под Калугой сбили восемь дронов, под Курском — семь. Еще пять беспилотников уничтожили над территорией Брянской области и три — над Белгородской.

Информацию о сбитых в Курской области дронах подтвердил губернатор Алексей Смирнов. По его словам, системы противовоздушной обороны нейтрализовали за ночь семь БПЛА и столько же ракет. Он выразил благодарность военным за их работу.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что атаке БПЛА подверглось предприятие в Калуге. На его территории рухнули три беспилотника, возник пожар. По словам главы региона, в результате ЧП никто не пострадал. В Сети появилось видео с атакой БПЛА. На кадрах видно, как военные сбили дроны.