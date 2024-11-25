Военные сбили в Курской области семь украинских БПЛА

Российские военные уничтожили за ночь в Курской области семь беспилотников и столько же ракет. Об этом заявил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

«Удар ВСУ отбивали этой ночью наши бойцы ПВО: сбито семь украинских ракет и семь БПЛА самолетного типа», — подчеркнул он.

Глава области поблагодарил военнослужащих за проделанную работу и обратился к местным жителям с просьбой не приближаться к обломкам. Он напомнил, что об опасных находках следует сообщить экстренным службам.

Ранее украинские боевики атаковали с помощью трех БПЛА Калужскую область. Губернатор региона Владислав Шапша подтвердил, что из-за упавших дронов возникло возгорание на территории промышленного предприятия. По его словам, никто из местных жителей не пострадал.

Момент падения беспилотника попал на видео. На кадрах видно, что в небе появились клубы черного дыма и вспышки.