Военные уничтожили за ночь 24 украинских дрона в Ростовской области

Украинские боевики совершили ночью массированную атаку БПЛА на Ростовскую область. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Всего системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 24 беспилотника. По словам Слюсаря, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировали.
В ночь на 25 ноября российские военные ликвидировали 23 дрона над регионами страны. Атаки БПЛА отразили в Калужской, Курской, Брянской и Белгородской областях.
Под Курском сбили семь дронов и столько же ракет. В Калужской области украинские военные попытались ударить по территории промышленного предприятия, в результате падения обломков беспилотников вспыхнул пожар. Губернатор региона подтвердил, что обошлось без пострадавших. Возгорание потушили прибывшие на место пожарные.
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