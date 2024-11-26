Военные уничтожили за ночь 24 украинских дрона в Ростовской области

Украинские боевики совершили ночью массированную атаку БПЛА на Ростовскую область. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .

Всего системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 24 беспилотника. По словам Слюсаря, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировали.

В ночь на 25 ноября российские военные ликвидировали 23 дрона над регионами страны. Атаки БПЛА отразили в Калужской, Курской, Брянской и Белгородской областях.

Под Курском сбили семь дронов и столько же ракет. В Калужской области украинские военные попытались ударить по территории промышленного предприятия, в результате падения обломков беспилотников вспыхнул пожар. Губернатор региона подтвердил, что обошлось без пострадавших. Возгорание потушили прибывшие на место пожарные.