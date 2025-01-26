Военные уничтожили в Черном море два безэкипажных катера ВСУ

Военнослужащие ликвидировали в Черном море два украинских безэкипажных катера, которые направлялись в сторону Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
По ее данным, огневые средства Черноморского Флота поразили двигавшиеся к полуострову цели утром 26 января.
Ночью средства ПВО нейтрализовали над российскими регионами 15 дронов. Большинство БПЛА сбили в Рязанской области — там уничтожили восемь беспилотников. Еще шесть дронов ликвидировали под Курском и один — под Белгородом.
В Рязанской области местные жители услышали около 15 взрывов. Громкие звуки и вспышки в небе зафиксировали на окраине Рязани.
Ранее украинские боевики атаковали с помощью беспилотников завод микроэлектроники АО «Группа Кремний Эл» в Брянской области. В результате повреждения получили некоторые производственные помещений и склад готовой продукции.
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