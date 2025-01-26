В Рязанской области прозвучало около 15 взрывов

В Рязанской области прозвучала серия взрывов, при этом в некоторых районах включили сигнал воздушной опасности. Об этом сообщил Telegram-канал «Рязань. Происшествия» .

«Сообщают о налете большого количества БПЛА в сторону Рязанской области», — написали авторы канала.

Как рассказали Shot очевидцы, на окраине города они слышали около 15 взрывов, а в небе была видна яркая вспышка. Также местные жители слышали характерный звук моторов беспилотников. По предварительной информации, средства ПВО сбивают БПЛА над городом.

Власти региона пока не публиковали официальной информации.

Ранее сотрудник теробороны получил осколочное ранение в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ села Хинель в Брянской области.