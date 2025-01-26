Военные сбили ночью 15 БПЛА под Рязанью, Белгородом и Курском

Системы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали 15 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Над территорией Рязанской области ликвидировали восемь дронов, над Курской — шесть, а над Белгородской — один.

Жители Рязани рассказали о нескольких взрывах, прогремевших в регионе в ночь на 26 января. Очевидцы услышали звук моторов БПЛА и увидели яркие вспышки в небе. По их словам, на окраине города раздалось около 15 взрывов.

Ранее украинские боевики попытались с помощью беспилотников ударить по Брянской области. Они атаковали местный завод микроэлектроники АО «Группа Кремний Эл». Из-за упавших частей БПЛА пострадали некоторые производственные помещения и склад готовой продукции. Завод временно приостановил работу, так как произошло нарушение технологических производственных цепочек на предприятии.