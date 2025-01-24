Брянский завод приостановил работу после шести прилетов БПЛА

Брянский завод микроэлектроники АО «Группа Кремний Эл» приостановил работу после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

«В ночь с 23 на 24 января было зафиксировано шесть прилетов БПЛА, в результате которых пострадали часть производственных помещений и склад готовой продукции», — заявили журналистам.

В пресс-службе также сообщили о нарушении технологических производственных цепочек на предприятии. В итоге завод временно работает.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы ПВО уничтожили над регионом 37 вражеских беспилотников. Он отметил, что в ходе ЧП никто не пострадал.

Также Минобороны утром сообщило об уничтожении 121 дрона в небе над российскими регионами. Больше всего беспилотников сбили в Рязанской, Брянской, Ростовской, Саратовской и Курской областях.