Военные уничтожили четыре беспилотника

Минобороны: ночью силы ПВО уничтожили 4 БПЛА над регионами России

Фото: РИА «Новости»

Российские силы ПВО сбили четыре беспилотника в Брянской, Белгородской и Тамбовской областях. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов», — заявила пресс-служба.

Два БПЛА, по информации министерства, уничтожили над территорией Брянской области. По одному обезвредили в Белгородской и Тамбовской областях.

Власти Тамбовской области сообщали, что два беспилотника сбили около четырех часов утра. Никто не пострадал.

В предыдущий день предотвратили атаку безэкипажными катерами на Новороссийск. Минобороны показало видео операции. В Запорожской области украинские военные повторно атаковали подстанцию «Радуга». По ней трижды ударили квадрокоптерами-камикадзе. Пострадали восемь сотрудников Запорожской АЭС, из них один получил травмы средней степени тяжести.

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