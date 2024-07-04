Военные уничтожили четыре беспилотника

Российские силы ПВО сбили четыре беспилотника в Брянской, Белгородской и Тамбовской областях. Об этом сообщило Минобороны .

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов», — заявила пресс-служба.

Два БПЛА, по информации министерства, уничтожили над территорией Брянской области. По одному обезвредили в Белгородской и Тамбовской областях.

Власти Тамбовской области сообщали, что два беспилотника сбили около четырех часов утра. Никто не пострадал.

В предыдущий день предотвратили атаку безэкипажными катерами на Новороссийск. Минобороны показало видео операции. В Запорожской области украинские военные повторно атаковали подстанцию «Радуга». По ней трижды ударили квадрокоптерами-камикадзе. Пострадали восемь сотрудников Запорожской АЭС, из них один получил травмы средней степени тяжести.