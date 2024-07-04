Два беспилотника уничтожили в Тамбовской области

В Тамбовской области уничтожили два беспилотника ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Максим Егоров.

«Сегодня в районе 04:00 (по московскому времени — прим. ред.) в Тамбовской области зафиксирован прилет двух БПЛА. Оба уничтожены», — написал глава региона.

Егоров добавил, что обошлось без жертв и разрушений. По его словам, ситуация находится под контролем.

Ранее украинские боевики обстреляли Белгородскую область. В селе Дроновка жители остались без света из-за повреждения линии электроснабжения. В селе Мокрая Орловка посекло крыши двух домов и заборы, а в селе Новостроевка-Вторая пострадала семья из трех человек, получившая осколочные ранения рук и ног, а также контузию.

В Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал жилой дом в селе Новая Таволжанка, в результате взрыва ранило женщину. Ее госпитализировали с осколочным ранением кисти. Кроме того, повреждения получили еще два жилых дома и надворные постройки в селе.