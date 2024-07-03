Дроны ВСУ атаковали подстанцию «Радуга». Пострадали 8 сотрудников ЗАЭС

ЗАЭС сообщила о 8 пострадавших при атаке ВСУ на подстанцию «Радуга»

Восемь сотрудников Запорожской АЭС пострадали при атаке ВСУ на подстанцию «Радуга», где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. Информацию об этом опубликовали в официальном Telegram-канале Запорожской атомной электростанции.

По подстанции пришлось три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа, уточнили представители ЗАЭС. Всех пострадавших доставили в медико-санитарную часть Энергодара.

«Они находятся под постоянным контролем врачей. Состояние одного оценивается как средней тяжести, остальные в состоянии легкой тяжести», — уточнили в пресс-службе.

На подстанции из-за атаки повредило оба трансформатора. Кроме того, оказалась нарушена штатная схема энергоснабжения города.

«Также нарушено штатное функционирование объектов станции, таких как как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения», — перечислили представители объекта.

Отдельно они подчеркнули, что меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме.