Безэкипажные катера ВСУ пытались атаковать Новороссийск. Их уничтожение попало на видео

Видео уничтожения двух украинских безэкипажных катеров, следовавших в сторону Новороссийска, показало Минобороны. Кадры разместили в Telegram-канале ведомства.

Катера ВСУ поразили дежурные огневые средства Новороссийской военно-морской базы в акватории Черного моря, уточнили в министерстве.

На записи видно, как береговая артиллерия наносит удары по приближающимся к берегу безэкипажным катерам. Затем один из них взрывается, а над морем появляется столб дыма.

Информацию о ликвидации двух катеров Минобороны опубликовало рано утром 3 июля. Тогда же в пресс-службе сообщили об уничтожении 10 беспилотников над тремя регионами России.

Пять БПЛА сбили над Белгородской областью, четыре — над Брянской областью и один дрон уничтожили над территорией Подмосковья.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что украинские безэкипажные катера атаковали Цемесскую бухту. При этом пострадали два коммерческих помещения и квартира. Среди жителей никто не пострадал.