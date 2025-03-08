Военные сбили за сутки пять бомб JDAM и более 170 беспилотников

Системы противовоздушной обороны сбили за сутки пять бомб JDAM, один снаряд РСЗО HIMARS, а также 178 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По ее данным, группировка войск «Север» освободила деревни Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. Войска также атаковали ВСУ в районах 13 населенных пунктов под Курском.

Согласно сводке оборонного ведомства, российская армия ударила по военным аэродромам и энергетическому объекту, обеспечивающему работу украинского военно-промышленного комплекса.

В ночь на 8 марта военные нейтрализовали над регионами 31 украинский беспилотник. Над Краснодарским краем средства ПВО ликвидировали 26 дронов, над Брянское областью — три. По одному БПЛА уничтожили также над Ленинградской и Ярославской областями

Еще одна атака дронов произошла вечером 7 марта. В период с 20:15 до 22:45 над регионами ликвидировали 43 БПЛА.