Более 30 украинских БПЛА уничтожили над Россией за ночь

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов сбили над Краснодарским краем — 26 БПЛА. Над Брянской областью уничтожили три беспилотника, еще по одному — над Ленинградской и Ярославской областями.

Накануне украинские боевики предприняли попытку массовой атаки дронами на российские объекты. Средства противовоздушной обороны уничтожили 43 БПЛА. Все беспилотники сбили в период с 20:15 до 22:45.

В ночь на 7 марта системы ПВО и силы Черноморского флота отразили атаку ВСУ на Севастополь. Объекты в городе не пострадали, информации о раненых не поступало.