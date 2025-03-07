Массовая атака ВСУ. ПВО сбили 43 украинских беспилотника над Россией

Украинские войска предприняли попытку массовой атаки беспилотниками по объектам на территории России. ПВО РФ сбили 43 БПЛА ВСУ, доложила в официальном Telegram-канале пресс-служба российского оборонного ведомства.

Все беспилотники уничтожили в короткий период времени — с 20:15 до 22:45. Больше всего дронов сбили в Краснодарском крае, здесь нейтрализовали 21 БПЛА.

Еще девять украинских беспилотников сбили над Брянской областью. Четыре — над Ростовской. Два нейтрализовали в Белгородской областью, шесть уничтожили над Азовским морем. В Курской области ликвидировали один БПЛА ВСУ.

В Брянской области после атаки ВСУ начался пожар на консервном заводе. На промышленное предприятие упали обломки сбитого БПЛА.