Российские военные нанесли удары по военным аэродромам и энергетическому объекту, который обеспечивает работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Военные наносили удары с помощью авиации, беспилотников, артиллерии и ракет. Поражения получила инфраструктура аэродромов и объекты энергетики. В атаке цехи производства, склады хранения и пункты управления беспилотными летательными аппаратами.

«А также скопления живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 148 районах», — уточнили в оборонном ведомстве.

Силы противовоздушной обороны успешно уничтожили пять управляемых авиабомб JDAM, один реактивный снаряд из системы залпового огня HIMARS, разработанной в США, а также 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Также Вооруженные силы России освободили три населенных пункта в Курской области. За прошедшие сутки потери украинской армии составили более 180 человек личного состава. Противник лишился двух боевых машин пехоты, в том числе одной немецкой БМП Marder, двух бронетранспортеров и двух самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.