Военные сбили за ночь семь БПЛА над тремя регионами

МО: в Липецкой, Ростовской и Белгородской областях за ночь уничтожили 7 дронов

Системы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали семь украинских беспилотников над регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В Липецкой области уничтожили три дрона, а в Ростовской и Белгородской — по два.

Ночью в Сети появились сообщения, что взрыв прогремел в Уфе. Местные жители также обратили внимание на жужжащий звук беспилотника перед ним. В Сети появились сообщения, что аэропорт ночью не приостанавливал работу.

Пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии подтвердила, что из-за атаки БПЛА на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе вспыхнул пожар. Огнеборцы присвоили ему повышенный ранг опасности, но уточнили, что угрозы для жителей ближайших районов нет. На место ЧП выехала мобильная лаборатория для контроля состояния воздуха.

В Сети также появились видео взрывов. На кадрах видно зарево пожара и серые клубы дыма.