Сильный взрыв прогремел в Уфе

Жители Уфы услышали жужжание беспилотника, а после него сильный взрыв. Ночное небо озарило зарево от пожара, сообщил Telegram-канале Shot.
Взрыв прогремел на окраине города около 00:45. Сначала очевидцы услышали звук пролетевшего беспилотника, затем удар. Некоторые приняли его за землетрясение. В небе появилось зарево от пожара.
К моменту предполагаемого взрыва аэропорт работал в штатном режиме, Росавиация не вводила ограничений. Власти произошедшее не комментировали.
Примерно в это же время громкие звуки послышались на северной окраине Липецка. Очевидцы рассказали о вспышках в небе и зазвучавшей сирене.
Режим опасности атаки БПЛА ввели в Тамбовской области. Местные жители получили от МЧС сообщения с предупреждением.
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