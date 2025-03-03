Сильный взрыв прогремел в Уфе

Shot: в Уфе после атаки БПЛА прогремел взрыв

Жители Уфы услышали жужжание беспилотника, а после него сильный взрыв. Ночное небо озарило зарево от пожара, сообщил Telegram-канале Shot .

Взрыв прогремел на окраине города около 00:45. Сначала очевидцы услышали звук пролетевшего беспилотника, затем удар. Некоторые приняли его за землетрясение. В небе появилось зарево от пожара.

К моменту предполагаемого взрыва аэропорт работал в штатном режиме, Росавиация не вводила ограничений. Власти произошедшее не комментировали.

Примерно в это же время громкие звуки послышались на северной окраине Липецка. Очевидцы рассказали о вспышках в небе и зазвучавшей сирене.

Режим опасности атаки БПЛА ввели в Тамбовской области. Местные жители получили от МЧС сообщения с предупреждением.