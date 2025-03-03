Появились кадры взрывов на предприятии в Уфе

Момент сильных взрывов на предприятии в Уфе засняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

«Момент взрыва в Уфе. Сейчас на предприятии пожар», — уточнил канал.

По словам очевидцев, перед взрывом они услышали характерный звук пролета беспилотников, но официальная информация об атаке дронов на Башкирию пока не поступало.

Пожар возник на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

По данным Telegram-канала Mash, многие горожане сообщили о толчках, которые почувствовали даже в квартирах. Уфимские Telegram-каналы писали, что зарево от пожара видно из разных районов столицы региона.

Ранее появилась информация о мощном взрыве, прогремевшем на окраине Уфы в ночь на 3 марта.

До этого жители Липецка сообщили, что услышали три взрыва на окраине города. По предварительной информации, российские зенитчики сбили несколько воздушных целей, но официальная информация на тот момент еще не поступила.