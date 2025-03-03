Пожарные начали тушить возгорание на НПЗ в Уфе после атаки дронов

В Уфе после атаки дронов загорелся нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), но угрозы для жителей ближайших районов нет. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Силы и средства МЧС уже на месте пожара, которому присвоили повышенный ранг.

«По предварительным данным, произошло возгорание на территории предприятия в районе печи сжигания. Угрозы для жителей ближайших районов нет», — сообщили в МЧС.

Кроме того, на место пожара направили лабораторию для контроля состояния воздуха.

Ранее Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором зафиксирован момент сильных взрывов на уфимском НПЗ. Как сообщили очевидцы, они услышали звук похожий на пролет беспилотников.

В конце февраля в Уфе загорелось подсобное помещение на втором этаже фанерно-плиточного комбината, причем возгорание охватило площадь 40 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших.