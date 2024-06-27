Военные сбили семь БПЛА над тремя регионами России

МО: силы ПВО сбили 7 БПЛА в Тверской, Московской и Белгородской областях

Объекты на территории России пытались атаковать беспилотниками самолетного типа. Ночью военные обезвредили семь дронов над Тверской, Московской и Белгородской областями, сообщило Минобороны .

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — объявила пресс-служба.

Большинство беспилотников засекли над Тверской областью — четыре аппарата. В Подмосковье уничтожили два дрона, еще один обезвредили в Белгородской области.

Власти Тверской области сообщили о двух атаках в Конаковском муниципальном округе. Пресс-служба правительства заявила, что никто не пострадал. На место падения обломков выехали оперативные службы.

На Украине взрывы прогремели в Харькове и Полтавской области. Подполье сообщило о прилетах в районе авиазавода.